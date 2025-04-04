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Dünya

Rusya ile ABD arasında kritik temas: Önemli ilerlemeler kaydedildi

Washington'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD ile Ukrayna konusunda önemli ilerlemeler sağladıklarını söyledi.

AA4 Nisan 2025 Cuma 09:36 - Güncelleme:
Rusya ile ABD arasında kritik temas: Önemli ilerlemeler kaydedildi
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Aynı zamanda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, ABD'de gerçekleştirdiği temasların ardından Washington'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Temasları kapsamında Rusya ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğine dair konuları ele aldıklarını ifade eden Dmitriyev, "Arktik'teki, nadir toprak elementleri gibi konularda ve yapıcı pozitif ilişkiler kurabileceğimiz diğer çeşitli sektörlerde olası işbirliğini de istişare ettik." dedi.

Rusya ile ABD arasındaki kültürel konuları da ele aldıklarını ifade eden Dmitriyev, "Rusya ve ABD'nin (Ukrayna konusunda) önemli ilerlemeler sağladıklarını görüyoruz. İki ülke lideri, Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine saldırılar konusunda ateşkes anlaşması yapmıştı. Bu da gerginliğin azaltılması konusunda önemli bir adımdı." diye konuştu.

Dmitriyev, Washington'daki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda "ileriye doğru iki, üç adım" attıklarını da söyledi.

ABD ile ilişkilerin olumlu bir seyre girdiğini kaydeden Dmitriyev, "Tüm farklılıklarımızı çözmemiz için bir dizi toplantıya hala ihtiyaç duyulacaktır ama asıl önemli olan olumlu, yapıcı bir tutum görüyoruz." dedi.

Dmitriyev, ABD'li şirketlerin, Rusya'dan Avrupalı şirketlerin ayrılmasıyla bazı sektörlerde oluşan boşlukları da doldurmakla ilgilendiğini kaydetti.

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