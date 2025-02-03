İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9807
  • EURO
    37,0522
  • ALTIN
    3258.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ile ABD arasında petrol krizi: Bu kabul edilemez
Dünya

Rusya ile ABD arasında petrol krizi: Bu kabul edilemez

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) yönelik petrol fiyatlarını düşürme çağrısına sert tepki gösterdi. Novak, 'Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
Rusya ile ABD arasında petrol krizi: Bu kabul edilemez
ABONE OL

Novak, bugün düzenlenen ve OPEC ile Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ toplantısı kapsamında Rus devlet kanalı Rossiya-24'e açıklamalarda bulundu.

Petrol piyasalarındaki durumu aylık bazda takip etmeye devam edeceklerine işaret eden Novak, "Üretimde 1 Nisan'dan itibaren başlayacak kademeli artış takvimine göre, 2023'te kabul edilen gönüllü üretim kısıntısını 1,5 yıl boyunca azaltacağız." dedi.

Novak, ABD'de yeni yönetimin petrol piyasalarında yeni zorluklar ortaya çıkarttığını anlatarak, "OPEC'e, rekabetçi olmayacak bir şekilde ve pazar payını artırmak için petrol fiyatlarını düşürme çağrısında bulundular." diye konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ"

OPEC+ üyelerinin, birlik nezdinde varılan anlaşmalara tümüyle bağlı olduğunu vurgulayan Novak, "Küresel petrol piyasasının işleyişine yapay ve haksız müdahale girişimleri kategorik olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suudi Arabistan ile OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmelerini talep etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.