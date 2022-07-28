Kremlin, ABD ile tutuklu değişimi konusunda henüz anlaşma sağlanmadığını açıkladı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li Brittney Griner ve Paul Whelan'a karşılık, ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'un takas edileceğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Bu konuda çeşitli açıklamaların ve bilgilerin ortaya çıktığına işaret eden Peskov, "Böyle konular istişare edildiğinde, bu denli bilgi paylaşımı yapılmaz. Genellikle anlaşma sağlandıktan sonra bilgiler ortaya çıkar. Bildiğimiz, ortada henüz anlaşma olmadığıdır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tutuklu takası konusunun ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçmişte istişare edildiğini belirtti.

İki başkanın, ilgili birimlerin konu hakkında müzakere yürütmeleri konusunda talimat verdiğine değinen Zaharova, "(Müzakereler) İlgili birimlerce yürütülüyor. Henüz somut sonuca ulaşılamadı ancak müzakere sürecinde her iki tarafın çıkarlarının da dikkate alınması gerektiğini varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Griner ve Whelan'ın iadesi için Moskova'ya "önemli bir teklif hazırladıklarını" ve yakın zamanda bu konuda Rusya Dışişleri Baklanı Sergei Lavrov ile görüşeceklerini söylemişti.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin Griner ve Whelan'a karşılık But'u Rusya'ya iade etmeyi teklif ettiği öne sürülmüştü.

