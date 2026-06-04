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Dünya

Rusya ile ABD arasındaki kargo sevkiyatı! Hizmet yeniden başladı

Rus devlet posta ve kargo kurumu Pochta Rossii, ABD ile 2022'de durdurulan karşılıklı gönderi hizmetlerinin yeniden başlatıldığını duyurdu.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 14:26 - Güncelleme:
Rusya ile ABD arasındaki kargo sevkiyatı! Hizmet yeniden başladı
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Pochta Rossii'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD'nin, 2022'de askıya alınan posta ve kargo sevkiyatını mayıs sonunda yeniden başlattıkları bildirildi.

ABD'den gelen kargoların ağırlıklı e-ticaret ürünlerinden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, bu gönderilerin arasında kıyafet, ayakkabı ve elektronik ürünlerin yer aldığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS, Pochta Rossii'den bir yetkiliye dayandırdığı haberinde iki ülke arasındaki posta ve kargo sevkiyatının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine yer verdi.

  • posta hizmetleri
  • uluslararası kargo
  • Pochta Rossii

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