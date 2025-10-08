Hava Kuvvetlerine savaş uçağı ihtiyacının her geçen gün arttığı bir dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bilgisayar korsanlarının saldırısı sonrası Etiyopya'nın Rusya'nın devlet savunma şirketi Rostec ile 6 adet Su-35 çok amaçlı savaş uçağı satın almak için anlaşmaya vardığı ortaya çıktı. Fiyatlandırma ve üretim takvimlerini içeren belgeler, anlaşmanın ileri bir aşamada olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda uluslararası yaptırımlara rağmen Rusya'nın Afrika ülkelerine devam eden savunma ihracatına dair yeni kanıtlar sunuyor.

Rostec'e ait büyük bir dahili dosya grubu, kendisini Black Mirror olarak tanıtan bir bilgisayar korsanı topluluğu tarafından sızdırıldı. Grup, birkaç gelişmiş Sukhoi savaş uçağı için fiyatlandırma yapıları, teslimat takvimleri ve ihracat planlarını özetleyen 300'den fazla belgeye eriştiğini açıkladı.

Paylaşılan belgeler arasında, Etiyopya'nın 6 adet Su-35 çok amaçlı savaş uçağı satın almak için bir sözleşme imzaladığını ortaya koyan önemli evraklar var ve bu da Etiyopya'yı veri setinde İran ve Cezayir ile birlikte yer alan üç ülkeden biri haline getiriyor.

Sızdırılan belgelerde sunulan zaman çizelgesine göre, uçak sözleşmelerinin çoğu Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya tam ölçekli müdahalesinden kısa bir süre önce veya hemen sonra imzalandı ve teslimatların 2025 yılında sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Etiyopya'nın 6 Su-35 siparişi ileri bir aşamada gibi görünüyor ve belgeler, üretim faaliyetlerinin veya erken teslimatların halihazırda başlamış olabileceğini gösteriyor.

SU-35 ANLAŞMASINA DAİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Belgeler, İran için 48 Su-35 savaş uçağının yanı sıra Cezayir için 12 Su-57 beşinci nesil savaş uçağı ve 14 Su-34 taarruz uçağını gösteriyor. Rostec ve Etiyopya hükümeti, sızıntının içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ve teslimatlara dair resmi bir onay yok. Etiyopya'nın Su-35 savaş uçağı satın alması, eğer doğru olduğu kanıtlanırsa, Etiyopya'nın son yıllardaki en önemli savaş uçağı satın alımını temsil edecek ve özellikle şu anda hizmette olan eski Su-27'ler ve MiG-23'lerle karşılaştırıldığında Etiyopya'nın ulusal hava sahasını koruma kabiliyetini güçlendirecektir.

SÜPER MANEVRA KABİLİYETİNE SAHİP

Rusya'nın gözde silahı Su -35, NATO raporlama adı Flanker-E olarak bilinen, Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından Su-27'nin gelişmiş bir türevi olarak geliştirilen çift motorlu, tek kişilik, süper manevra kabiliyetine sahip bir avcı uçağıdır.

Jet, hem hava üstünlüğü hem de hassas saldırı operasyonları için tasarlanmıştır. Her biri acil güç modunda 142 kilonewtona kadar itme üreten iki adet Saturn AL-41F1S art yanmalı turbofan motoruyla güçlendirilmiştir ve bu da uçağa Mach 1,1'in üzerindeki hızlarda sınırlı süper seyir kabiliyeti sağlar.

Su-35, yaklaşık 2.400 kilometre/saat azami hıza ulaşabilir, 18.000 metreye kadar irtifalarda çalışabilir ve yaklaşık 1.600 kilometrelik bir muharebe menziline ulaşabilir. Gövde tasarımı, mukavemeti korurken ağırlığı azaltmak için itme vektörleme nozulları, kompozit malzemeler ve yapısal modifikasyonlar içerir. Bu özellikler, yarım yakıt yüküyle uçulduğunda 1,1'i aşan yüksek bir itme-ağırlık oranı sağlayarak, 9 g'ye kadar sürekli manevra kabiliyeti sağlıyor.

SU-35 VE SATIŞ PERFORMANSI

Sukhoï Su-35 yaygın bir satış elde edemedi. Konfigürasyona ve desteğe bağlı olarak birim başına tahmini 85 ila 100 milyon dolar fiyatlandırılan avcı uçağının yüksek satın alma ve bakım masrafları, birçok potansiyel alıcıyı caydırdı ve Su-57 gibi daha yeni beşinci nesil avcı uçaklarının mevcudiyeti, yurtdışındaki çekiciliğini daha da kısıtladı.

Suriye ve Ukrayna'daki konuşlandırılması, hava devriyesi, önleme ve hassas vuruş rollerinde etkili bir şekilde performans gösterebileceğini gösterdi, ancak belirleyici avantajlar sağlamadı: Ukrayna'da, birden fazla Su-35 çatışmada ve dost ateşi nedeniyle kaybedildi ve bu da elektronik tanımlama ve durumsal farkındalık sistemlerindeki zayıflıkları ortaya koydu.

Gerçek satışlar Rusya'nın yakın müttefikleri olan Çin, Cezayir ve şimdi de Etiyopya ile sınırlı kaldı.