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Dünya

Rusya ile anlaşma sağlandı! Su-35'ler artık resmen envanterde

Rus Sukhoi firması tarafından tasarlanan tek koltuklu, çift motorlu ve çok amaçlı dördüncü nesil avcı uçağı Su-35'lerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hava kuvvetlerinin eskiyen filosunu modernize etmek isteyen İran yönetimi, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarının satın alındığını resmen doğruladı. Söz konusu gelişmenin, ülkenin eski hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir adımı temsil ettiği ifade edilirken, satın almanın kaç uçak ile gerçekleştirildiği ise belirtilmedi.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
Rusya ile anlaşma sağlandı! Su-35'ler artık resmen envanterde
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İran, Rus Su-35 savaş uçaklarının satın alındığını doğruladı. Söz konusu satışın, İran'ın eski hava kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli bir adımı temsil ettiği ifade edilirken, Silahlı Kuvvetler Merkez Karargahı Başkan Yardımcısı General Ali Hadmadi, satın alımın ülkenin askeri gücünü artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurguladı.

İranlı General, yaptığı açıklamada, "Su-35 savaş uçakları edinildi. Ne zaman ihtiyaç duyarsak hava, kara ve deniz kuvvetlerimizi desteklemek için askeri ekipman tedarik edeceğiz" dedi.

SATIN ALINAN UÇAK SAYISI PAYLAŞILMADI

Hadmadi, savaş uçaklarının sayısı hakkında rakam paylaşmazken, en gelişmiş dördüncü nesil savaş uçaklarından biri olan Su-35'ler, güçlü Irbis-E radarı ve çok sayıda elektronik karşı önlem sistemiyle biliniyor. Bu özelliklerin onu modern hava muharebesinde önemli bir tehdit haline getirdiği ifade edilirken, uçağın, çok çeşitli hava-hava ve hava-kara füzeleri taşıyabildiği ve bu durumun onu İran Hava Kuvvetleri için çok amaçlı bir varlık haline getirdiği aktarıldı.

Yabancı basında yer alan habere göre, bu satışın, İran'a yıllardır uygulanan ve silahlı kuvvetlerinin modernizasyonunu önemli ölçüde engelleyen uluslararası yaptırımların ardından geldiği vurgulandı.

BÖLGEDEKİ GERİLİM UÇAK SAYISININ ARTMASINA NEDEN OLDU

Haberde, ilk iki Su-35SE savaş uçağının geçen yılın sonunda 25 uçağı içeren daha büyük bir anlaşmanın parçası olarak teslim edildiği, bu sayının daha sonra muhtemelen bölgede artan gerginliklere yanıt olarak 50'ye çıkarıldığı vurgulandı.

Bu yeni uçakların, 1970'lerde İran'ın hala ABD'nin müttefiki olduğu dönemde teslim edilen eski Amerikan F-14 Tomcat jetlerinin yerini alacağı bildirildi. İsfahan Hava Üssü'nde konuşlu bu uçakların çoğu uzun zamandır yedek parça ve teknolojik destek eksikliğinden mustarip.

Rus havacılık mühendisliğinin bir harikası olarak nitelendirilen Sukhoi Su-35, ikonik Su-27 "Flanker" serisinin evriminin bir kanıtı olarak kabul ediliyor. NATO çevrelerinde "Flanker-E" veya "Süper Flanker" olarak bilinen bu uçak, çok sayıda dönüşümden geçti ve her bir dönüşümle gökyüzündeki gücü daha da arttı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Su-35S, havacılık elektroniği açısından, aynı anda 30 hedefi izleyebilen, 8 tanesine aynı anda saldırabilen ve 400 km'ye kadar tespit menzili iddia edilen pasif elektronik taramalı bir dizi olan Irbis-E radarıyla donatılmıştır.

Kokpit, yüksek stresli çarpışmalarda sezgisel kullanım için HOTAS[Hands On Throttle-And-Stick]özelliğine sahip, gelişmiş ekranlar ve kontrollerle pilotların ilgi odağıdır.

Uçağın cephaneliği geniştir ve 14 sabit noktasından hava-hava, hava-yüzey ve hassas güdümlü mühimmat karışımını konuşlandırabilir. Dahili 30mm GSh-30 topundan hava muharebesi için R-77 veya kara hedefleri için Kh-59 gibi gelişmiş füzelere kadar Su-35 çeşitli muharebe senaryolarına hazırdır.

Gizlilik bu uçakların birincil özelliği olmasa da, radar emici özellikler ve Khibiny-M sistemi gibi elektronik karşı önlemler düşman radarından kaçmasına yardımcı olur.

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