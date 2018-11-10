Rusya ile Avusturya arasında casus krizi yaşanıyor

Avusturya Savunma Bakanlığından adı verilmeyen bir kaynağın uluslararası basına “eski bir albayın Rusya için casusluk yaptığı” iddialarını sızdırmasından sonra iki ülke arasında ipler gerildi. Basının adını gizli tuttuğu kaynağa dayandırdıkları haberlerde eski albayın Rusya’ya Avusturya Hava Kuvvetleri, topçu sistemleri, göçmen sorunu ve bazı üst düzey askerler hakkında bilgi sağladığı iddia edildi. Haberlerde ayrıca albayın 1990 yılından bu yana Rusya’ya çalıştığı ve bunun karşılığında Rusya’dan yüklü miktarda para aldığı ileri sürüldü.

Avusturya’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Yaşanan krizin Avusturya’nın Moskova Büyükelçisi Johannes Aigner’in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi. Öte yandan Aigner ya da Bakanlık görüşmede neler konuşulduğuna dair basına açıklamada bulunmadı.