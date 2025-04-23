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Dünya

Rusya ile İngiltere arasında soğuk rüzgarlar esiyor: 21 parlamento üyesine giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah desteği ve Moskova'ya yönelik yaptırımları nedeniyle 21 İngiliz parlamento üyesine ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 18:04 - Güncelleme:
Rusya ile İngiltere arasında soğuk rüzgarlar esiyor: 21 parlamento üyesine giriş yasağı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "düşmanca" siyaset izlediği, yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı belirtildi.

Buna karşılık olarak İngiltere'nin 21 parlamento üyesinin ülkeye girişine yasak getirildiği bildirilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye yer verildi.

Yaptırım listesinde, İngiltere parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan 6 üye, üst kanadı Avam Kamarası'ndan da 15 üye yer aldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

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