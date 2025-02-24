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Dünya

Rusya ile savaşın 3. yılı... Zelenski: Ukrayna ile gurur duyuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında ülkesiyle gurur duyduğunu bildirdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Rusya ile savaşın 3. yılı... Zelenski: Ukrayna ile gurur duyuyorum
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 yıllık direniş, 3 yıllık minnettarlık. Ukraynalıların 3 yıllık mutlak kahramanlığı. Ukrayna'yla gurur duyuyorum. Onu koruyan ve yardım eden herkese teşekkür ederiz. Ukrayna için çalışan herkese. Devletimiz ve halkımız için hayatlarını veren herkesin hatırası ebedi olsun."

- UKRAYNA'YI DESTEKLEYEN LİDERLER, SAVAŞIN 3. YILINDA KİEV'DE TOPLANIYOR

Rusya'nın başlattığı savaşın 3. yılı dolayısıyla Ukrayna'ya destek veren liderler, başkent Kiev'de bir araya geliyor.

Zelenski, dün düzenlediği basın toplantısında 24 Şubat'ta Ukrayna'ya çeşitli ülkelerden üst düzey temsilcilerin geleceğini duyurmuştu.

Ukrayna'da bugün düzenlenecek toplantıya 13 yabancı lider katılacak, 24 isim de çevrim içi bağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, bu toplantı için sabah saatlerinde Kiev'e geldi.

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