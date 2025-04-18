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Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze değişimi yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hayatını kaybeden askerlerin karşılıklı cenaze değişiminin yapıldığı bildirildi.

AA18 Nisan 2025 Cuma 16:20 - Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasında cenaze değişimi yapıldı
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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahına ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, savaşta ölen 909 Ukraynalı askerin cenazelerinin Rusya'dan teslim alındığı belirtildi.

Kurakhiv, Pokrovsk, Bahmut, Ugledar, Luhansk, Zaporijya, Sumi ve Harkiv yönündeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği kaydedilen açıklamada, takas sürecinde sağladığı destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teşekkür edildi.

- RUSYA, 41 ASKERİNİN CENAZESİNİ TESLİM ALDI

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasının askeri operasyonlarla ilgilenen koordinasyon grubunun üyesi Şamsail Saraliyev, RBK gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan 41 Rus askerinin cenazelerini teslim aldıklarını bildirdi.

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