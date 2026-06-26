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Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi

Rusya ve Ukrayna arasında 160 esir asker takası yapıldığı bildirildi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan 160 Rus askerinin alındığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 160 esir askerin bu ülkeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulunduğu, askerlere psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı ifade edildi.

Askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına nakledileceği belirtilen açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda yapıldığı kaydedildi.

"HEPSİ 2022'DEN BERİ ESARET ALTINDAYDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yaptıkları esir takasını değerlendirdi.

Takas sonucu 160 Ukrayna askeri personelinin ülkeye geri getirildiğini belirten Zelenskiy, "Hepsi 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

EN SON 5 HAZİRAN'DA 185 ESİR ASKER TAKASI YAPILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin, her iki ülkeden 1000 esir asker takasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuş ancak geçici ateşkesin yürürlükte olduğu esnada esir asker değişimi gerçekleşmemişti.

Daha sonra iki ülke arasında 15 Mayıs'ta 205 esir asker takası gerçekleştirildi, 5 Haziran'da da 185 esir asker takası yapılmıştı.

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