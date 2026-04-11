İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya ateşkesi başladı
Dünya

Rusya ile Ukrayna arasında Paskalya ateşkesi başladı

Rusya ile Ukrayna arasında Ortodoks Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen geçici ateşkes, yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girdi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 16:14
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı vesilesiyle 12 Nisan sonuna kadar ilan ettiği ateşkes başladı. Rus ordusu Ukrayna'daki tüm cephelerde askeri eylemlerini durdururken Kiev de karşılıklı olarak ateşkese uygun hareket etme kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

9 Nisan'da, Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün yerel saatle 16.00'da başlamak üzere Paskalya Bayramı'nın sona ereceği 12 Nisan bitimine kadar ateşkes ilan etmişti.

Bu kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ateşkese uyacaklarını duyurmuştu.

Zelenski, "Paskalya'nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Paskalya'da ateşkes, gerçek bir barış hareketinin başlangıcı olabilir." açıklamasında bulunmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.