Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Minsk'teki MILEX 2025 savunma fuarı sırasında savaş uçağını satın alan ülkenin kimliğini açıklamazken, Cezayir devlet televizyonu ve Rus yetkililerin açıklamaları da dahil olmak üzere birden fazla bağımsız kaynak, Cezayir'in ilk ihracat müşterisi olduğunu gösteriyor.

Cezayirli pilotlar operasyonel kullanıma hazırlık için Rusya'da eğitim görüyor. İlk partinin altı üniteden oluşması bekleniyor ve teslimatların 2025 yılı sonuna kadar yapılması bekleniyor. Satış, daha önce Rosoboronexport şirketi tarafından Airshow China 2024'te ima edilmiş ve daha sonra Aero India 2025'te Rosoboronexport Direktörü Alexander Mikheev tarafından tekrarlanmış ve yabancı bir müşterinin mevcut yılda uçağı işletmeye başlayacağı doğrulanmıştı.

76 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞININ TESLİM EDİLMESİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR

Su-57E, Sukhoi'nin Rus PAK FA (Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation) programı kapsamında United Aircraft Corporation (UAC) bünyesinde geliştirdiği Su-57'nin ihracat versiyonudur. Geliştirilmesine 2000'li yılların başında başlanmış olup ilk uçuşu 29 Ocak 2010'da gerçekleşmiştir. Seri üretime 2019 yılında Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikası'nda başlanmıştır.

2019 yılında imzalanan bir devlet sözleşmesi, 2028 yılına kadar Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne üç havacılık alayını donatmaya yetecek kadar 76 adet Su-57 savaş uçağının teslim edilmesini öngörmektedir. İlk seri Su-57, Aralık 2020'de Rus ordusuna teslim edilmiştir. 2023 yılı sonu itibarıyla prototipler de dahil olmak üzere toplam 22 uçak üretilmiştir. Modernizasyon çalışmaları devam ediyor. İkinci kademe motoru "İzdeliye 30"un testleri de yapılıyor. Motorun seri uçaklara entegrasyonunun 2027 yılı öncesinde gerçekleşmesi planlanıyor.

BEŞİNCİ NESİL SAVAŞ UÇAKLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Su-57E, düşük radar görünürlüğü, süper manevra kabiliyeti ve dahili silah taşıma gibi beşinci nesil savaş uçaklarıyla ilişkilendirilen özelliklere sahiptir. Karmaşık operasyonel ortamlarda çok amaçlı kullanım için tasarlanmıştır ve her türlü hava koşulunda hava, kara ve deniz alanlarında görevler yürütebilir. Uçağın maksimum kalkış ağırlığı 35.500 kg ve dahili yakıt kapasitesi 11.100 kg'dır. 20.000 metrelik pratik bir tavanla, irtifada yaklaşık 2.600 km/s maksimum hıza ulaşabilir. Yakıt ikmali olmadan menzili yaklaşık 2.800 km'dir, bir hava yakıt ikmaliyle 5.200 km'ye ve iki yakıt ikmaliyle 7.800 km'ye kadar çıkarılabilir. Maksimum uçuş dayanıklılığı yaklaşık 10 saattir. Uçak, 11g'ye kadar G yüklerine dayanabilir ve yüksek çeviklik için dijital uçuş kontrolü ve itme vektörleme motorlarıyla donatılmıştır.

İNSANSIZ SİSTEMLERLE UYUMLU

Kokpit tek kişiliktir ve son derece entegre bir görüntüleme sistemi, oksijen üretimi ve NPP Zvezda tarafından geliştirilen beşinci nesil fırlatma koltuğu içerir. Fırlatma sistemi pilot ağırlığına ve uçuş koşullarına göre otomatik ayarlama içerir. Aviyonik paketi, burunda X-band AESA radarı, yan bakan radarlar ve kanat köklerinde L-band radarları olan N036 Belka radar sistemini içerir. Radar sistemi 1.526 T/R modülünden oluşur ve tamamen Rus yapımı galyum arsenit yarı iletkenlerle geliştirilmiştir. Su-57, ağ merkezli bir savaş ortamında çalışabilir ve ortak testlerin yapıldığı S-70 Okhotnik gibi insansız sistemlerle uyumludur.

ANLAŞMA İLK ETAPTA 6 SAVAŞ UÇAĞINI İÇERİYOR

Cezayir'in Su-57E seçimi, Su-30MKA, MiG-29, MiG-25 ve S-300PMU-2 sistemleri gibi bir dizi Rus ve Sovyet kökenli platformu içeren daha geniş savunma edinim stratejisiyle uyumludur. Cezayir sözleşmenin tam kapsamını açıklamamış olsa da, açık kaynaklı raporlar anlaşmanın başlangıçta altı uçağı içerdiğini öne sürüyor. Bu edinim, Cezayir'in bölgesel hava muharebe yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. Analistler, Su-57E'nin birim maliyetinin Batılı beşinci nesil savaşçılardan önemli ölçüde daha düşük olduğunu, yaklaşık 50 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Bu fiyatlandırma, yerleşik Rus-Cezayir savunma bağlarıyla birleştiğinde, üretim kalitesi ve gizlilik etkinliği konusunda ortaya çıkan endişelere rağmen uçağın seçimini destekliyor.

F-35 İLE REKABET EDEBİLİR Mİ?

Su-57'nin uluslararası değerlendirmeleri karışık kalmaya devam ediyor. Analistler, Su-57'nin gizlilik açısından eski dördüncü nesil savaşçılardan daha iyi performans gösterdiğini ancak F-22 veya F-35 ile aynı düşük gözlemlenebilirlik standartlarına ulaşmadığını öne sürüyor. Hindistan, yetersiz gizlilik performansı ve Rus radarı ve aviyoniklerinden duyduğu memnuniyetsizliği gerekçe göstererek 2018'de FGFA ortak geliştirme projesinden çekildi.