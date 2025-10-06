İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Rusya-İngiltere hattında yeni kriz: Sivil gemi provokasyonu iddiası

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

6 Ekim 2025 Pazartesi 17:05
Rusya-İngiltere hattında yeni kriz: Sivil gemi provokasyonu iddiası
SVR'den, İngiltere'nin Avrupa'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere'nin Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenlemeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngilizlerin planına göre Ukrayna ordusu safında savaşan bir hain Rus grubu, Avrupa'daki limanlardan birinde Ukrayna'ya ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırı düzenlemeye kalkışacak. Grup üyeleri, sabotaj eğitimi için İngiltere'ye ulaştırıldı. Yakalanacak teröristlerin, Moskova'nın talimatıyla hareket ettiği açıklanacak."

SVR'nin açıklamasında bu provokasyonun, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devamı amacıyla planlandığı iddia edildi.

