SVR'den, İngiltere'nin Avrupa'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere'nin Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenlemeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngilizlerin planına göre Ukrayna ordusu safında savaşan bir hain Rus grubu, Avrupa'daki limanlardan birinde Ukrayna'ya ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırı düzenlemeye kalkışacak. Grup üyeleri, sabotaj eğitimi için İngiltere'ye ulaştırıldı. Yakalanacak teröristlerin, Moskova'nın talimatıyla hareket ettiği açıklanacak."

SVR'nin açıklamasında bu provokasyonun, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devamı amacıyla planlandığı iddia edildi.