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Dünya

Rusya işgal etmeye çalışmıştı! Savaşa hazırlanıyorlar

Rusya'nın siber saldırılar ile bir çok devlet kurumlarını çökertmeye çalıştığı Gürcistan siber güvenliğini güçlendiriyor.

AA25 Eylül 2020 Cuma 19:21 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:21
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Gürcistan Başbakanı Gakharia, Rusya'nın ülkesine yönelik defalarca siber saldırı düzenlediğini hatırlatarak, "Birçok yönden zorluklarla karşılaştığımızın farkındayız. Dolayısıyla amacımız bu alandaki (siber güvenlik) eksiklikleri gidermektir." dedi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Rusya'nın ülkesine yönelik defalarca siber saldırı düzenlediğini hatırlatarak, "Birçok yönden zorluklarla karşılaştığımızın farkındayız. Dolayısıyla amacımız bu alandaki (siber güvenlik) eksiklikleri gidermektir." diye konuştu.

Başbakan Gakharia, başkent Tiflis'te Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi tarafından organize edilen ilk Gürcistan Siber Güvenlik Forumu'nun açılışında konuştu.

Güçlü siber güvenliğin Gürcistan için önemine dikkati çeken Gakharia, ülkesinde 31 Ekim'de genel seçimlerin yapılacağını hatırlattı.

Gakharia, Rusya'nın ülkesine yönelik defalarca siber saldırı düzenlediğini aktararak, "Birçok yönden zorluklarla karşılaştığımızın farkındayız. Dolayısıyla amacımız bu alandaki (siber güvenlik) eksiklikleri gidermektir." diye konuştu.

Önlerinde çok önemli seçimler bulunduğunu hatırlatan Gakharia, "Siber alanla ilgili sorunların, risklerin ve tehditlerin ülkemiz için önemli bir zorluk haline gelebileceğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan gelen siber tehditleri

Gakharia, Gürcistan ile Rusya arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya savaşı sırasında ve sonraki dönemlerde de Rusya'dan ülkesine yönelik siber saldırıların düzenlendiğini ifade etti.

Gürcistan son 12 yılda birkaç kez benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gakharia, "2008'deki savaş sırasında Rusya'dan gelen siber saldırıları, Ekim 2019'da çok sayıda özel ve kamu sektörünün web sitesini hedef alan saldırıları ve en son 1 Eylül'de (2020) Lugar Laboratuvarı dahil (Richard Lugar Gürcü-Amerikan Laboratuvarı) Gürcü sağlık kurumlarının zarar gördüğü siber saldırıları hepimiz hatırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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