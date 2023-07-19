Rusya, İslami bankacılığı denemeye hazırlanıyor

Parlamento genel kurulunda oylaması yapılarak kabul edilen tasarıyla Rusya'nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan'da İslami bankacılık veya bir diğer adıyla katılım bankacılığının "yasal deneme süreci" başlatılabilecek.

Buna göre, deneme süreci 1 Eylül 2023'ten 1 Eylül 2025'e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin başlatılabileceği bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.

Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleme, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse etme hakkına sahip olmayacak.

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30'a kadar çıkması beklenirken, İslami bankacılık da giderek popülerlik kazanıyor.

Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.