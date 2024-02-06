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Dünya

Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'ya yönelik açıklamaları nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıklandı.

AA6 Şubat 2024 Salı 21:52 - Güncelleme:
Rusya, İsrail'in Moskova Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Halperin'in Rus gazetesi Kommersant'a röportaj verdiği anımsatıldı.

Bakanlığa çağırılan Halperin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü aktarılan açıklamada, "Büyükelçiye, Kommersant'a verilen ve 4 Şubat'ta yayınlanan röportajla ile ilgili Bakanlığın olumsuz tepkisi hakkında Bogdanov tarafından bilgi verildi. Röportajda, Rus dış ve iç politikaları ile ilgili bazı konulara ilişkin gerçeği yansıtmayan yorumlar ve kabul edilemez değerlendirmeler yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın, İsrail ile ilişkileri karşılıklı saygı ve meşru çıkarlarının dikkate alınması çerçevesinde geliştirmekten yana olduğu belirtilen açıklamada, bu bağlamada İsrail Moskova Büyükelçisinin ikili ilişkilere katkıda bulunacağı umudu paylaşıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Halperin'in Rusya'ya yönelik "kabul edilemez" ve "kışkırtıcı" açıklamaları yaptığı, Büyükelçinin Holokost konusunda tek başına yorum yapma hakkına ve yüksek ahlaki otoriteye sahip olmadığı bildirilmişti.

  • İsrail Büyükelçisi
  • Moskova
  • Rusya Dışişleri

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