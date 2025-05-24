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Dünya

Rusya: İstanbul'daki anlaşmalara bağlı kalıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne ve İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna ile sağlanan anlaşmalara bağlı kaldıklarını söyledi.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 07:37 - Güncelleme:
Rusya: İstanbul'daki anlaşmalara bağlı kalıyoruz
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Lavrov, başkent Moskova'da Rus basınına Ukrayna'nın son günlerdeki eylemlerini değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun 20-23 Mayıs'ta insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılar düzenlediğine işaret eden Lavrov, bu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu belirtti.

Saldırıların İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Kiev'i desteklemesi sonucu yapıldığını söyleyen Lavrov, "İşlenen suçlarda, bu ülkelerin de payı olduğundan eminiz. Bu siyasete son vermek için çalışacağız." dedi.

Lavrov, "Bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sağlanan anlaşmalar doğrultusunda, İstanbul'da başlatılan müzakere sürecini bozma girişimi olduğu açık." ifadesini kullandı.

"Buna rağmen Ukrayna ile İstanbul'da sağladıkları anlaşmalar üzerinden çalışmaları sürdüreceklerini" dile getiren Lavrov, "Krizin barışçıl çözümüne bağlı kalıyoruz. Müzakerelere her zaman açığız. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da sağlanan anlaşmalara da bağlıyız. Müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik esir takasıyla ilgili listelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz." dedi.

Bakan Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerde olası ateşkese yönelik bakışlarının ayrıntılı olarak sunulması konusunda mutabık kaldıklarını anımsatarak, "Esir değişimi tamamlanır tamamlanmaz Rusya, Ukrayna tarafına üzerinde çalıştığı belge taslağını teslim edecek." diye konuştu.

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