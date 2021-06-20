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Dünya

Rusya, istişareler için çağırdığı Washington Büyükelçisi Antonov'u görevinin başına gönderdi

Rusya, istişareler için geri çağırdığı Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'u, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde alınan karar gereği görevine geri gönderdi.

AA20 Haziran 2021 Pazar 10:45 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 10:46
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Rus Ria haber ajansına göre, Antonov, ABD'ye gitmek üzere Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanı'ndan uçakla ayrıldı.

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Bunun üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'u, ABD ile ilişkilerin nereye gideceği hususunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırmıştı.

Kremlin de ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın ülkesine gitmesini istemişti. Sullivan da 22 Nisan'da, Washington'a istişarelerde bulunmak üzere geri dönmüştü.

Putin ve Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdiği zirvede, büyükelçilerin görevlerinin başına geri dönmeleri kararını almıştı.

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