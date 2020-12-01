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Dünya

Rusya, Japonya sınırındaki Kuril Adaları'na S-300 hava savunma sistemi yerleştirdi

Rusya, 1945'ten bu yana Japonya ile arasından sorun olan Kuril Adaları'na ilk defa S-300 hava savunma sistemleri konuşlandırdı.

AA01 Aralık 2020 Salı 15:48 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:16
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nin komutanı Orgeneral Genadi Jidko’nun bölgeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında Kuril Adaları'na konuşlandırılan S-300 hava sistemlerinin denetlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede Rus hava sahasının ihlal edildiği senaryolara yönelik de bir tatbikat gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, adalara ilk defa konuşlandırılan hava savunma sistemlerinin S-300 modelinin son nesil üretimi olan S-300V4 sistemi olduğu belirtildi.

Rus üretimi S-300V4, kritik önem taşıyan tesisleri ve kuvvet gruplarını balistik hava saldırılarına karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı.

- Rusya ile Japonya arasındaki Kuril sorunu

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği, Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril Adaları'nı 1945'te ilhak etmişti.

İlhakın ardından Japonya tarafından da “Kuzey Bölgeleri” olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle Rusya ile Japonya arasında barış antlaşması imzalanması için yapılan görüşmelerde taraflar sonuca ulaşamıyor.

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