İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3757
  • EURO
    51,4619
  • ALTIN
    7097.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya Kamışlı'daki üssünü boşaltıyor

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı'daki askeri üssünden kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Rusya Kamışlı'daki üssünü boşaltıyor
ABONE OL

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını taşıdı.

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

  • Rusya Suriye Kamışlı
  • askeri üs taşıma
  • kargo uçakları
  • askeri teçhizat

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.