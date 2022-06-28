Rusya kara listeye aldı: Aralarında Biden'ın eşi ve kızı da var

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 125. gününe girdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.

Rusya, Batı'nın yaptırımlarına cevap olarak 25 ABD vatandaşını kara listeye ekledi. Aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın da bulunduğu listeyi yayınlayan bakanlık, "Rus düşmanlığından sorumlu senatörlerin, Rusya karşıtı kısıtlamalara ilişkin tavsiyelerde bulunan sözde McFaul-Yermak grubu üyelerinin ve Başkan Joe Biden'ın aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşı kara listeye eklendi. Bu hareket, ABD'nin Rus politikacılara ve kamu görevlilerine yönelik yaptırımlarının sürekli artışına bir yanıt olarak yapıldı" açıklamasında bulundu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

13:40 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirdi.

13:35 Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne dün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

13:03 G7 liderleri, Moskova'nın Ukrayna işgalini finanse etmek için kullandığı kaynakları daraltma çabasının bir parçası olarak ithal Rus doğalgazı ve petrolüne tavan fiyat getirmek için incelemelerde bulunmaya karar verdi.

12:50 Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.

12:10 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentinde sivillerin bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik saldırısını kınadı.

11:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski, "Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım" dedi.

09:30 Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, "Kırım'a el uzatmak ülkemize karşı bir savaş ilanıdır. Eğer bunu bir NATO ülkesi gerçekleştirirse, bu tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla 3. Dünya Savaşı anlamına gelir" dedi.

09:00 Ukrayna acil servisleri, Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki AVM'ye düzenlediği saldırıda can kaybının 16'ya, yaralı sayısının ise 59'a yükseldiğini açıkladı.

07:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile ilişkide, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı dönemin öncesine dönüşün olamayacağını söyledi.

06:00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen Rus ordusuna ait T-72 tankı ile obüs, Polonya'nın başkenti Varşova'da sergilenmeye başladı.

05:00 Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Transdinyester bölgesinin, ülkesi ve Ukrayna'ya tehdit oluşturmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

04:00 Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına cevap olarak 43 Kanada vatandaşına yaptırım uygulamasının ardından Kanada'dan misilleme geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya savunma sektörüyle bağlantılı 6 kişi ve 46 kuruluşa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen 15 Ukraynalı ile Belaruslu 13 kişi ve 2 kurum hakkında yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

03:30 Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Moskova Başkonsolosu ve Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 personelinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin herhangi bir temele dayanmadığını belirtti.

03:05 Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Yunan diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldı.

03:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır." dedi.

02:30 Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezinin Rus füzeleri tarafından vurulmasının ardından G7 liderleri yaptıkları ortak açıklamayla saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

01:30 Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:00 Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'da artan çatışmaların Karadeniz üzerinden yapılması planlanan tahıl ihracatı anlaşmasını etkilememesini umut ettiğini söyledi.

00:00 Dışişleri Bakanlığı, "Savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" açıklamasın yaptı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde yer alan bir alışveriş merkezinin bugün (27 Haziran) içerisinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulduğu, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Son günlerde Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırılar Ukrayna'daki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne sermekte, kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu vesileyle bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.