30 Kasım 2025 Pazar
  • Rusya: Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz
Dünya

Rusya: Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki 'KAIROS' ve 'VIRAT' gemilerine yönelik saldırının 'terör eylemi' olduğunu ve bunu kınadıklarını bildirdi.

AA30 Kasım 2025 Pazar 16:36
Rusya: Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırısını kınıyoruz
ABONE OL

Zaharova, Karadeniz'de uluslararası sularda seyir halindeki "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bu gemilerin, Gambiya bayrağı altında Novorossiysk Limanı'na doğru ilerlediğini ve 28-29 Kasım'da insansız deniz araçları (İDA) saldırısına uğradığını belirten Zaharova, Türk ortakların bu saldırılardan endişe duyduklarını kaydetti.

Zaharova, gemilerin yanı sıra Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) da saldırıya uğradığına dikkati çekerek, "Kiev yönetiminin özel servisleri, Ukrayna medyasında terör eylemlerine ilişkin görüntüler paylaşarak saldırı düzenlediklerini bildirdi. Düzenlenen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde destek veren tüm tarafların eylemlerini sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimi olduğuna işaret eden Zaharova, "Kiev yönetiminin terör eylemlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri dahil Ukrayna krizine müzakere yoluyla çözüm yollarını arayanlar için bir sinyal olduğunu" vurguladı.

Sözcü Zaharova, Karadeniz'de gemilere yönelik terör saldırılarını kınama çağrısında bulunarak, "Bu, denizdeki seyrüsefere tehdit oluşturuyor." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
