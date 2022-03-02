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Dünya

''Rusya, Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz''

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Şahrat Nuruşev, Rusya'nın, ülkesinden Ukrayna'ya asker gönderme talebinde bulunamayacağını söyledi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:51
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Nuruşev, Mecliste hükümet saati toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan doğrudan müzakereleri desteklediklerini belirterek, "Maalesef, birbirlerini duymuyorlar. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyeceğiz." dedi.

Ülkesinin, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'ya asker gönderebileceği konusuna da değinen Nuruşev, "Rusya, Kazakistan'dan asker gönderme talebinde bulunamaz. Çünkü mevcut kriz Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) yetki alanına girmiyor." ifadesini kullandı.

Şahrat Nuruşev, "Bugün İngiltere'nin Kazakistan'daki Büyükelçisi, İngiliz milletvekilinin sözleri üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Onun konuya ilişkin ifadesini bekliyoruz." diye konuştu.

İngiliz Parlamento üyesi Margaret Hodge, geçen gün Rusya'ya karşı yaptırımlar kapsamında Kazakistan ile Azerbaycan'a da yaptırımlar uygulanmasına ilişkin önerisini dile getirmişti.

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