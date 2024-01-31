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Dünya

Rusya, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini bildirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söyledi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Rusya, Kiev ve Avrupa ile Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini bildirdi
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Novak, başkent Moskova'da gazetecilere küresel enerji sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ural petrolüne yaptığı indirim oranının, yaptırımlar doğrultusunda değişiklik gösterdiğini belirten Novak, "2022'de ve geçen yılın başında indirim oranı artmıştı. Şimdi de 2023'ün sonunda açıklanan yaptırımların etkisi oldu." dedi.

Söz konusu durumun doğal bir süreç olduğuna işaret eden Novak, "Süreç oturdukça ve piyasa sakinleştikçe indirimin de azalacağından eminim." ifadesini kullandı.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varil düzeyinde artmasının beklendiğini belirten Novak, "Piyasadaki mevcut fiyatlar durumu doğru bir şekilde yansıtıyor." dedi.

Novak, yıl sonu itibarıyla durdurulması beklenen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatıyla ilgili "Şu anda Ukrayna ve Avrupa ile bu konuda görüşme yok." dedi.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların 2024 sonrası için uzatılmayacağını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur." ifadesini kullanmıştı.

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