  • Rusya Kiev'e yoğun hava saldırısı başlattı
Dünya

Rusya Kiev'e yoğun hava saldırısı başlattı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.

AA2 Haziran 2026 Salı 07:12
Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü belirtti.

Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırıların devam ettiği bildirildi.

