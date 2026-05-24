Rusya Kiev'i vurdu: Siviller metro istasyonlarına sığındı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in birçok bölgesini balistik füzelerle hedef aldığı saldırı sırasında siviller metro istasyonlarına sığındı. <img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/05/24/41483093.jpg'/><p>Gece boyunca süren saldırılarda kent genelinde şiddetli patlamalar duyulurken, konutlar, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları ve altyapı tesisleri hasar gördü.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/05/24/41483091.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2026/05/24/41483092.jpg'/>