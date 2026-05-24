  • Rusya, Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente gece yarısından beri sürdürdüğü hava saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA24 Mayıs 2026 Pazar 08:05
Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından beri Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılar sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Kliçko, Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne işaret ederek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Rusya'nın, Kiev bölgesine saldırılarında "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze de kullandığına dair görüntüler ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

