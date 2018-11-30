Rusya, Kırım'a S-400'lerden sonra Pantsir-S1 füzesi yerleştirmeye hazırlanıyor

Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale etmişti. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Ukrayna ordusuna ait iki zırhlı savaş gemisine karşı saldırgan eylemlerde bulunulduğu kaydedilmiş ve bu gerilim uluslararası boyuta taşınmıştı.

NATO ve diğer Avrupa ülkelerinden gerilimin sonlandırılması için peşpeşe açıklamalar gelirken Rusya, Kırım'a çok sayıda S-400 füzesi yerleştirerek, olası bir müdahaleye karşı önlem almıştı.

RUSYA'DAN KIRIM'A YENİ HAMLE

Ukrayna'ya karşı Karadeniz'de sıkı önlemler alan Moskova hükümeti, olası savaş halinde savunma hattını güçlendirmeye devam ediyor. Kırım'a daha önce çok sayıda S-400 füzeleri yerleştirerek adeta savaş pozisyonu alan Rusya, kruz füzeleri ve İHA saldırılarına karşı alçak irtifalı hava hedeflerinde etkili olan Patsir-S1 füzelerini bölgeye yerleştiriyor.

Rus Savunma Bakanlığında görev yapan Albay Vadim Astafyev'in açıklamalarına göre, Pantsir-S füzeleri yıl sonuna kadar bölgede kalacak. Rusya'nın Hava tehditlerine karşı çok katmanlı koruma sağlayan füzelerden yaklaşık 12-18 adet arası yerleştirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada itidal çağrısında bulunularak, "Azak Denizi ve Kerç Boğazı’nda yaşanmakta olan gelişmeleri ve artan gerginliği takip ediyoruz. Bu çerçevede Ukrayna’ya ait gemilere ateş açıldığı ve yaralılar bulunduğu yolundaki haberleri endişeyle karşılıyoruz.

Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olarak Kerç Boğazı’ndan geçişlerin engellenmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye sokabilecek adımlardan kaçınılması, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi, ayrıca sağduyu ve itidal içinde hareket edilerek gerginliğin tırmandırılmaması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Sinan Turp / aksam.com.tr