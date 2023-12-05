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Dünya

Rusya: Kırım'da Ukrayna'nın 40'tan fazla İHA saldırısı durduruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadası ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın 40'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

AA5 Aralık 2023 Salı 09:28 - Güncelleme:
Rusya: Kırım'da Ukrayna'nın 40'tan fazla İHA saldırısı durduruldu
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Bakanlıktan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına yönelik uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi durduruldu." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Kırım toprakları ve Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 22 İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 13 İHA'nın da önlendiği kaydedildi.

Yerel saatle 06.00 civarında Azak Denizi üzerinde Ukrayna'nın İHA ile saldırı girişiminin tekrar engellendiği bilgisine yer verilen bir başka açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın 4 İHA'sını imha ettiği, 2'sini de engellediği bildirildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

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