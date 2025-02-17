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Dünya

Rusya konusunda bölgeyi uyardı: Tehdit olmayı sürdürecek

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Ukrayna'da savaş sona erse dahi Rusya'nın tehdit oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 14:41 - Güncelleme:
Rusya konusunda bölgeyi uyardı: Tehdit olmayı sürdürecek
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Ulusal bir televizyona konuşan Rehka, Rusya uyarısında bulundu.

Rehka, "Ukrayna'da savaş sona erse de Rusya dost ya da öngörülebilir olmayacak." dedi.

Rusya'nın her koşulda "tehdit olmayı sürdüreceğini" ileri süren Rehka, profesyonel asker sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.

Karel Rehka, halihazırda 23 bin 600 askerin bulunduğu ülkede, bu sayının 37 bin 500'e çıkartılması gerektiğini ancak ülkedeki nüfus ve mevcut şartlar göz önünde tutulduğunda bu hedefin gerçekçi olmadığını, bu nedenle alternatif modeller üzerinde düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkenin 2030 planlamasına göre aktif profesyonel asker sayısının 30 bine çıkartılması hedefleniyor.

- UKRAYNA'YA 1,6 MİLYON MÜHİMMAT

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ülkesinin başlattığı inisiyatif kapsamında bir yıl boyunca Ukrayna'ya 1,6 milyon tank ve top mühimmatı tedarik edildiği bilgisini paylaştı.

Çekya'nın girişimiyle Şubat 2024'te Avrupa dışından Ukrayna'ya top ve tank mühimmatı tedarik edilmesi için inisiyatif başlatılmış, Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke bu girişime finansman desteğinde bulunmuştu.

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