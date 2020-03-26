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Dünya

Rusya koronavirüs nedeniyle tüm uluslararası uçuşları durduracak

Rusya, koronavirüs endişesi nedeniyle 27 Mart tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşların iptal edileceğini duyurdu.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 11:37 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:37
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Korona virüs Salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken, salgına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Birçok ülkenin uluslarası uçuşları askıya almasının ardından, Rusya da tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı aldığını duyurdu. Rus hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle, 27 Mart tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşların iptal edileceği bildirildi.

Rus havayolları Korona virüs endişesine rağmen, diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarının tahliyesi için uçuşlarına devam ediyordu.

Rusya’da 658 kişide korona virüs tespit edilirken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşlı adam yol kenarındaki ağaca baş aşağı asılıp komando marşı söyledi

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