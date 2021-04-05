Rusya, 'kötü bir şey' diyerek açıkladı: Orada olan her şeyi keseceğiz

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 14:55

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın bazı Rus şirketleri ve Uluslararası İnsani İş Birliği Federal Ajansına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Peskov, bu kararı üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Peskov, buna karşı adımların atılıp atılmayacağı yönündeki soruya, "Biz galiba yakında Ukrayna ile daha fazla karşılık verebileceğimiz bir alanın kalmadığı bir ilişki seviyesine ulaşacağız. Kalan her şeyi keseceğiz. Bu çok kötü." dedi.

Ukrayna sınırlarındaki Rus askeri hareketliliğine de değinen Peskov, Rusya'nın Ukrayna dahil hiçbir devlet için tehdit oluşturmadığını savundu.

Peskov, "Rusya, her zaman kendi güvenliğine dikkat ediyor. Rus ordusu, ülkenin güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü şekilde ve yönlerde Rusya'nın topraklarında hareket eder. Bu, endişe için neden olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Donbas ile ilgili Minsk anlaşmalarının uygulanmadığına dikkati çeken Peskov, "Maalesef anlaşmalar uygulanmıyor. Ukrayna tarafının da üstlendiği yükümlülükler yerine getirilmiyor. Aslında küçük çapta kontrolsüz çatışmalar başlıyor." diye konuştu.

Peskov, bunun Donbas'taki durumu gerginleştirdiğini ifade etti.