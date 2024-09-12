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Dünya

Rusya, Kursk'ta 10 yerleşim yerini geri aldıklarını duyurdu

Rusya, Kursk bölgesinde 10 yerleşim biriminin geri alındığını bildirdi.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Rusya, Kursk'ta 10 yerleşim yerini geri aldıklarını duyurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk yönündeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Kursk bölgesinde Rus ve Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubuna bağlı birliklerin saldırıları sonucunda iki günde bölgedeki 10 yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Ukraynalı askerlerin bulunduğu yerlere havadan ve karadan saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın son 24 saatte 300'den fazla askerini ve 24 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde yaklaşık 12 bin 500 askerini, 101 tankını, 42 piyade savaş aracını, 83 zırhlı personel taşıyıcısını ve 699 zırhlı aracını kaybettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün başkent Kiev'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki Kurşçina yerleşim birimine yönelik saldırılar başlattığını belirterek "Ruslar karşı saldırı eylemlerine başladı. Her şey planımıza göre gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

- Olay

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede, 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukraynalı askerlerin Kursk bölgesinden atılması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

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