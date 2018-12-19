Rus Ordusu Arktik Hava Devriyeleri'ni tekrar başlattı

Evmenov, “Arktik'te ve diğer bölgelerde balistik füzeler ile donatılmış denizaltılar, uçaklar ve diğer savaş araçları tarafından düzenli olarak yapılan devriyeleri yeniden başlattık” dedi.

Evmenov, askeri altyapının geliştirilmesinin Kuzey Filosunun ana görevlerinden biri olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Savunma bakanlığı kolejinde, hipersonik hançer füzesi ile donanmış olan Rus MiG-31 avcı uçağı, Hazar ve Kara Deniz üzerinde 89 sorti yaptı.

Aynı toplantıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek yıl Savunma Bakanlığının karşılaştığı ana konular hakkında konuştu.

Buna ek olarak Putin, Rusya'nın müttefiklerle, özellikle de Toplu Güvenlik Antlaşması'nın örgütlenmesiyle askeri işbirliği geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Devlet başkanının diğer önemli görevleri, operasyonel ve dövüş eğitiminin kalitesini yükseltmek, birliklerin moralini ve savaşma ruhunu güçlendirmek ve askerlerin sosyal güvencelerini güçlendirmek olarak adlandırdı.