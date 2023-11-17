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Dünya

Rusya LGBT faaliyetlerini yasaklamak için harekete geçti

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede LGBT hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanması için mahkemeye başvurdu.

AA17 Kasım 2023 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Rusya LGBT faaliyetlerini yasaklamak için harekete geçti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği belirtildi.

Bunun federal yasayı ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu nedenle LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

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