Rusya Libya'da katliamcıları koruyor!

AA 24 Kasım 2020 Salı 21:04 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 21:04

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Libya'nın Terhune kentinde sivilleri yargısız infaz etmekle suçlanan Hafter yanlısı Kaniyat milislerine yaptırım uygulamasına karşı çıktı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, BMGK Libya Yaptırım Komitesinin Kaniyat milislerini kara listeye alması ve milislere yaptırım uygulanması gerektiği önerisine engel oldu.

Rusya, BM Güvenlik Konseyine ABD ve Almanya'nın "Mohamed al-Kani ve Kaniyat milislerinin BMGK Libya Yaptırım Komitesi'nin yaptırım listesine alınması" önerisini şu aşamada bekletecekleri bilgisini verdi.

Rusya'nın BM Güvenlik Konseyine gönderdiği notta, "Sivillerin öldürülmesinde yer aldıklarına dair kesin kanıt olursa gelecekte (bu öneriyi) destekleyebiliriz." ifadesi yer aldı.

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirde muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.