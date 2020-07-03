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Dünya

Rusya, Libya'daki Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'daki Rusya Büyükelçiliği'ni yeniden açma kararı aldıklarını açıkladı

03 Temmuz 2020 Cuma 13:37 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 13:59
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