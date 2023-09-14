Rusya Lideri Putin, Kim Jong-un'un Kuzey Kore davetini kabul etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Rusya'nın Amur bölgesinde yapılan görüşmeye ilişkin detaylar netleşti. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan açıklamaya göre Vostoçni Uzay Üssü'nde Putin tarafından "dostça" karşılanan Kim, yoğun programına rağmen kendisini sıcak bir şekilde karşılayan Putin'e teşekkür etti. Putin ile birlikte Vostoçni Uzay Üssü'ndeki taşıyıcı roket montaj ve test kompleksini ziyaret eden Kim'e Soyuz-2, Angara ve diğer taşıyıcı roketlerin teknik özellikleri, montaj ve fırlatma süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Putin'in ayrıca şahsi aracını Kim'e gösterdiği belirtildi.

Ziyaretin sonraki etabında heyetler eşliğinde görüşen Kim ve Putin, iki ülke arasında üst düzey ziyaretler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çok yönlü bilgi alışverişi ve iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Karşılıklı olarak endişe duydukları önemli konuları geniş kapsamlı olarak masaya yatıran Kim ve Putin, yapıcı ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Daha sonra gerçekleştirilen birebir görüşmenin başında ise Kim, ikili ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, karşılıklı stratejik ve taktik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, egemenlik, kalkınma ve çıkarlar, bölge ve dünyada barış, güvenlik ve uluslararası adaletin savunulması konularını ele alırken, "askeri tehdit ve provokasyonlar ile insanlığın bağımsızlığı, ilerlemesi ve barışçıl yaşamını sekteye uğratmaya yönelik keyfi uygulamalara" karşı iş birliği yapma konusunda görüş birliğine vardı.

PUTİN, KİM'İN KUZEY KORE DAVETİNİ KABUL ETTİ

Gün sonunda Kim ve Kuzey Kore heyeti onuruna bir resepsiyon düzenleyen Putin, burada yaptığı konuşmada Pyongyang-Moskova ilişkilerinin süregeldiği gibi iş birliği ve iyi komşuluk ilişkileri temellerine dayandığını söyledi. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik niyetini ifade etti.

4 yıl 5 aylık aranın ardından Rusya'yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Kim ise, yeni dönemde Kuzey Kore-Rusya ilişkileri için Putin'le birlikte istikrarlı ve geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir plan hazırlamak istediğini ifade etti. Ayrıca resepsiyon sonunda Kim, Putin'i uygun bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmeye davet ederken, Putin'in daveti "memnuniyetle" kabul ettiği ifade edildi.