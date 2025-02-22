Rusya: Luhansk'ta Novolyubovka yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Novolyubovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 190 insansız hava aracı (İHA), 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 698 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 21 bin 948 obüs ve havan topu ile 32 bini aşkın özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Ukrayna'da savaşan Güney Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güney Askeri Grubu Komutanı Aleksandr Sançik, Gerasimov'a, Ukrayna cephesindeki durum ve belirlenen görevlerin yerine getirilmesi süreci hakkında bilgi verdi. Gerasimov, birlikleri cephede elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi."

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.