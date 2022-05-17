Rusya: Lviv bölgesinde ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen silahları vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 83. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: LVİV BÖLGESİNDE ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN GÖNDERİLEN SİLAHLARI VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna'daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle Lviv bölgesindeki Stariçi tren istasyonu civarında Donbas'a gönderilmek için hazırlanan ABD ve Avrupa ülkelerinden gönderilen yabancı silah ve askeri teçhizatlar ile Ukrayna rezerv askeri birlikleri imha edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, havadan ve yerden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Çernigiv bölgesindeki Desna ve Sumi bölgesinde Ahtırka yerleşim birimi yakınındaki eğitim merkezleri sahasındaki çatışma koordinasyonunu tamamlayan rezervlerin de vurulduğunu aktardı.

Havadan yüksek hassasiyetli füzelerle de 2 komuta ve iletişim merkezi, 30. Mekanize Tugayı birlikleri ve Donetsk bölgesindeki bazı depo ve alanların vurulduğunu belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 470'ten fazla Ukrayna silahlı gücünün etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:34 Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Afrika'da yaşanan buğday ve gübre krizini çözmek üzere bu iki ülkeyi ziyaret edecek.

14:33 Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştüğü bildirildi.

14:07 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya sağlanan desteğin ülkenin kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyeceğine işaret ederek, "Bütün ortaklarımızdan Ukrayna'ya mali desteklerini artırmada bize katılmalarını rica ediyorum." dedi.

13:50 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Lviv bölgesinde bir tren istasyonunda Donbas'a gönderilmek üzere hazırlanan ABD ve Avrupa ülkelerinden sevk edilen silah ve teçhizatlar ile Ukrayna rezerv askeri birliklerinin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi

12:51 Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Rusya'nın ilerlemeye çalıştığı bölgelerdeki devamlı saldırılarını püskürtmekte olduğunu belirterek, "Severodonetsk ve Donbas'taki diğer şehirler işgalcilerin ana hedefleri olmaya devam ediyor. Toprağımızı ve insanlarımızı korumak için her şeyi yapıyoruz" dedi.

12:38 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 900 asker, 201 uçak, 167 helikopter ve 1235 tankını kaybettiğini bildirdi.

12:30 Rusya ile Ukrayna arasında iki aydan fazla devam eden savaşın en derin izlerinin görüldüğü Pidgayne köyü, saldırılarda harabeye döndü. Bombaların altyapı ve yolları tahrip etmesi nedeniyle adeta "hayalet" köyü andıran Pidgayne'deki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda. Savaş izlerini taşıyan köyde, mayınların bulunduğuna dair uyarı tabelaları görüldü.

10:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna askerleri ülkenin doğusunda bulunan ve ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas bölgesindeki cephede konuşlandı.

09:45 Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 Ukraynalı asker tahliye edildi.

09:30 Ukrayna'ya 39.8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören karar tasarısı ABD Senatosu'nda kabul edildi.

09:25 Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Avrupa Birliği'nin (AB) Moskova'yı hedef alan 6. yaptırım paketini değerlendirdi. Volodin, yaptığı açıklamada, "Bir sonraki yaptırım paketleri Avrupa için iyi bir şeyle bitmeyecek. Artan enerji fiyatlarına ek olarak, yıl sonuna kadar Rusya'ya atfedilemeyecek gıda sorunları da eklenecek" dedi.

09:20 Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Rusya Merkez Bankası'nın dış varlıklarına el koyma fikrine 'siyasi olarak açık' olduğuu söyledi. Lindner, el koyulan varlıkların 'Ukrayna'nın yeniden inşası' için kullanılacağını belirtti.

09:00 Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bugünden itibaren Pskov'daki Letonya Konsolosluğu ve St. Petersburg'daki Başkonsolosluğun çalışmaları sonlandırıldı" ifadelerini kullandı. Büyükelçi, Moskova'daki Letonya Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünde konsolosluk hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

08:55 Ukrayna, Rus ordusunun, Ukraynalı askerlerin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgedeki mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi.

07:45 Japonya, Rusya saldırıları sonrası ekonomik kriz yaşayan Ukrayna'ya 13 milyar yenlik (100 milyon dolar) kredi sağlayacak anlaşma imzaladı.

07:00 Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

05:30 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu

04:00 ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

03:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlenen saldırı sonucu yerleşim yerleri zarar gördü.

02:30 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Avrupa Birliğinin (AB) müzakerelerine devam ettiği 6'ncı yaptırım paketinin, Rusya'ya petrol ihracat yasağı içermeden kabul edilmesine karşı olduğunu söyledi.

02:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

01:00 Avrupa Birliği (AB), aday ülkelerden Sırbistan'ın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmasını, dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesini istedi.

00:00 Eurovision 2022 birincisi Ukraynalı müzik grubu Kalush Orchestra, yarışmanın ardından ülkelerine geri döndü.