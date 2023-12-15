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Dünya

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 16'ya yükseltti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7 ila 7,5 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisindeki büyümenin 2023'te yüzde 3'ü geçeceği öngörüsüne yer verildi.

Gelecek yıl enflasyon oranında yüzde 4 hedefine ulaşılması için sıkı mali politikanın devam edeceği belirtilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, enflasyon dinamiklerine bağlı olarak, ekonomik kalkınmayı da göz önünde bulundurarak faiz oranında ilave kararların alınacağı kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 27 Ekim'de 200 baz puan artışla 15'e yükseltmişti.

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