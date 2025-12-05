İSTANBUL 20°C / 11°C
Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan bir ilk: Altın rezervleri tarihi seviyede

Rusya'nın altın rezervleri kasımda ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı yüzde 42,3'e çıktı.

5 Aralık 2025 Cuma 17:06
AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin 1 Kasım'da 725,8 milyar dolar seviyesinde olan uluslararası rezervleri, 1 Aralık'ta 734,6 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, ülkenin altın rezervleri ilk defa 300 milyar dolar seviyesini aşarak 310,7 milyar dolara çıkarken, altının rezervlerdeki payı yüzde 42,3'e ulaştı.

Altının Rusya'nın rezervlerindeki payı Haziran 2007'de yüzde 2,1'e kadar gerilemişti.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Altının ons fiyatı, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının 2 yıldır süren sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atmasıyla yükseliş dönemine girerken, TSİ 16.25 itibarıyla 4 bin 230 dolardan işlem görüyor.

