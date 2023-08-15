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Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan ilave faiz artışı sinyali

Rusya Merkez Bankası, enflasyonu yükseltecek risklerin artması halinde politika faiz oranında ilave artış yapabileceğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 13:58 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası'ndan ilave faiz artışı sinyali
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Rusya Merkez Bankası, bugün politika faiz oranını 350 baz puanlık artışla yüzde 12'ye yükseltmesinin ardından tekrar yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkedeki enflasyon oranı doğrultusunda ilave kararlar alınabileceğine işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, enflasyonun hedefle nasıl ilişkili olduğuna, ekonomik yeniden yapılanma sürecine, iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklere ve finansal piyasaların tepkisine bağlı olarak faiz oranı hakkında daha fazla karar alacak." ifadesine yer verildi.

Enflasyon oranında 2024 hedefinin yüzde 4 seviyesinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Enflasyonu yükseltecek risklerin güçlenmesi olması durumunda, faiz oranında ilave bir artış mümkündür." denildi.

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesinin altına gerilemişti.

Ancak bankanın faizi yüzde 8,5'ten yüzde 12'ye yükseltme kararının ardından ruble dolar karşısında değer kaybederek tekrar 98 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Uzmanlar, faiz kararının rubleyi desteklemekte yeterli kalmadığını ve faiz dışında ilave tedbirler alınması gerekebileceğini belirtiyor.

  • Rusya Merkez Bankası
  • enflasyon riski faiz oranı artışı
  • politika faizi

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