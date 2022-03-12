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Dünya

Rusya Mikolayiv'de onkoloji hastanesini hedef aldı: Çaresiz insanlara sadece ucubeler saldırabilir

Ukrayna'nın sahil kentlerinden biri olan Mikolayiv'de Rus askerleri, kanser hastalarının tedavi gördüğü hastaneye ateş açtı. Nikolayev Sağlık Departmanı Müdürü Maksim Beznosenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın çaresiz hastalara saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, 'Çaresiz insanlara sadece ucubeler saldırabilir. Bizden değil, hastalarımıza saldırıdan bahsediyorum. Tüm Mikolayiv'deki kanser hastalarımıza hizmet veren hastanemize saldırıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 12:42 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 12:42
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Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu bu kez kanser hastalarının tedavi gördüğü hastaneyi hedef aldı.

Saldırı sonucu hastanenin camlarının kırıldığı, ambulansların ve sağlık ekipmanların hasar aldığı belirtildi.

Nikolayev Sağlık Departmanı Müdürü Maksim Beznosenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın çaresiz hastalara saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Çaresiz insanlara sadece ucubeler saldırabilir. Bizden değil, hastalarımıza saldırıdan bahsediyorum. Tüm Mikolayiv'deki kanser hastalarımıza hizmet veren hastanemize saldırıldı. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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