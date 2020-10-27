Rusya modernize ettiği S-300'lerle balistik füze tatbikatı yaptı

IHA 27 Ekim 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:28

Rusya ile ABD arasında Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) anlaşmasının uzatılması ile ilgili pazarlıklar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son yaptığı açıklamada balistik ve nükleer füze saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Rusya hava savunma sistemlerine yönelik yatırımlar sürerken geçtiğimiz ay Rusya Savunma Bakanlığı S-300 hava savunma sistemlerinin geliştirilerek balistik füze saldırılarına hazırlıklı hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı sırasında test edildiği ifade edilen S-300 füze savunma sistemlerinin gelişmiş versiyonu olan S-300V4’ün görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı balistik füze saldırılarına karşı geliştirilen S-300V4’ün yanı sıra Buk-M3 ve Tor-M2 füze savunma sistemleri ile tatbikat yapıldığını açıkladı. Kapustin Yar Eğitim Alanı’nda yapılan tatbikatta hipersonik ve balistik füze saldırıları senaryoya göre püskürtülürken Typhoon Hava Savunma zırhlı aracı ve hava saldırılarına omuzdan atılarak kullanılan Verba tipi silahlarla da hafif hava saldırıları önlendi.

Geçtiğimiz Eylül ayında Rus askeri uzmanlar S-300 Hava Savunma Sistemleri’nin gelişmiş versiyonu olan S-300V4’ün hipersonik hıza sahip ve 400 km mesafedeki modern ve gelecekteki hava-uzay saldırı araçlarının tamamını imha edebileceğini savundu. Bu füze sisteminin önemli askeri tesislerin, birliklerin ve idari-endüstriyel merkezlerin her türlü uçakların, helikopterlerin, kruz füzelerinin, diğer aerodinamik hava saldırı araçlarının, taktik balistik füzelerin saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirildiğini ifade edilmişti.