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Dünya

Rusya, Moldova Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 17:31 - Güncelleme:
Rusya, Moldova Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın geçen hafta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Kişinev'in Rusya'ya karşı "dostça olmayan" adım atmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Aleksandru Ketraru'nun Bakanlığa çağrıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Moldova yönetiminin 1 Ağustos'ta herhangi bir gerekçe göstermeden aldığı karara karşı önlem olarak Ketraru'ya, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi." ifadelerine yer verildi.

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