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Dünya

Rusya, Moldovalı diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini bildirdi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Rusya, Moldovalı diplomatı ''istenmeyen kişi'' ilan etti
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın geçen hafta Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu kararın gerekçesiz olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'ye, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Moldova'nın 1 Kasım'da aldığı karara karşı alınan önlemdir." ifadelerine yer verildi.

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