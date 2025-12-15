İSTANBUL 12°C / 4°C
Dünya

Rusya: Moskova'ya yönelen İHA saldırısını püskürttük

Rusya, gece saatlerinden itibaren Ukrayna'dan fırlatılan 146 İHA'nın düşürüldüğünü, bunlardan 18'inin başkent Moskova'yı hedef aldığını açıkladı.

AA15 Aralık 2025 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, geceden itibaren Ukrayna'ya ait, 18'i başkent Moskova'ya uçan 146 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova yerel saati ile dün 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 130 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.

15'i Moskova'ya doğru uçan 25 İHA'nın Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Astrahan bölgesinde 38, Bryansk bölgesinde 25, Belgorod, Rostov ve Kaluga bölgelerinde 8'er, Tula bölgesinde 6, Kalmıkya Cumhuriyeti'nde 4, Kursk ve Oryol bölgelerinde üçer, Ryazan bölgesinde ve Hazar Denizi üzerinde birer İHA'nın vurulduğu bildirildi.

Moskova saatiyle 07.00 ile 08.00 arasında da hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 3'ü Moskova'ya doğru uçan 4 İHA'nın Moskova bölgesinde, 6 İHA'nın Kaluga bölgesinde, 5 İHA'nın Bryansk bölgesinde ve bir İHA'nın Tambov bölgesinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, saldırılar esnasında Moskova'daki Domodedovo ve Jukovskiy ile Vladikavkaz, Grozni ve Magas havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidildiğini duyurdu.

