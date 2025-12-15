Rusya: Moskova'ya yönelen İHA saldırısını püskürttük

Rusya Savunma Bakanlığı, geceden itibaren Ukrayna'ya ait, 18'i başkent Moskova'ya uçan 146 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova yerel saati ile dün 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 130 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtildi.

15'i Moskova'ya doğru uçan 25 İHA'nın Moskova bölgesinde düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Astrahan bölgesinde 38, Bryansk bölgesinde 25, Belgorod, Rostov ve Kaluga bölgelerinde 8'er, Tula bölgesinde 6, Kalmıkya Cumhuriyeti'nde 4, Kursk ve Oryol bölgelerinde üçer, Ryazan bölgesinde ve Hazar Denizi üzerinde birer İHA'nın vurulduğu bildirildi.

Moskova saatiyle 07.00 ile 08.00 arasında da hava savunma sistemlerinin 16 uçak tipi İHA'yı imha ettiği belirtilen açıklamada, 3'ü Moskova'ya doğru uçan 4 İHA'nın Moskova bölgesinde, 6 İHA'nın Kaluga bölgesinde, 5 İHA'nın Bryansk bölgesinde ve bir İHA'nın Tambov bölgesinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, saldırılar esnasında Moskova'daki Domodedovo ve Jukovskiy ile Vladikavkaz, Grozni ve Magas havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidildiğini duyurdu.

