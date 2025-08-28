Rusya müdahalesine Kanada hamlesi: Yaptırım listesi geniş

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Kanada, Moldova'daki demokratik yolla seçilmiş hükümeti istikrarsızlaştırmaya yönelik koordineli girişimlere katılan kişi ve kurumlara karşı Özel Ekonomik Önlemler Yönetmeliği kapsamında yaptırım uygulama kararı almıştır." ifadelerini kullandı.



Anand, söz konusu önlemlerin "Rusya bağlantılı aktörlerin, 28 Eylül 2025'te yapılacak Moldova Parlamento seçimlerine yönelik artan müdahale çabalarına karşı" alındığını kaydetti.

Kanada'nın Moldova'nın demokrasisini destekleme konusundaki kararlılığına vurgu yapan Bakan Anand, "Uluslararası toplumu, Moldova'nın istikrarını baltalamaya çalışanları hesap vermeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada yaptırımlar, Rusya yanlısı siyasetçi ve iş insanı İlan Şor ile bağlantılı 16 kişiyi, Şor Partisi'nin bazı yöneticileri ve destekçilerini, ayrıca bazı eski Moldova yetkilileri ile Rusya yanlısı medya temsilcilerini kapsıyor.

